Global Tactical Metals sichert sich historische Wolframminen im Minerva-Distrikt von Nevada

Die neu abgesteckten Konzessionsgebiete erstrecken sich nördlich vom Minerva Canyon und durchqueren eine abwechslungsreiche Topografie, die vom alluviumbedeckten westlichen Ausläufer der Snake Range bis zu markanten Kalkstein- und Dolomitaufschlüssen aus dem Kambrium südlich des Great Basin National Park reicht.

Das Bergbaurevier Minerva (oder Shoshone) wurde 1869 eingerichtet, als Silber in der Mine Indian Silver entdeckt wurde. Während der operative Betrieb von Silber bereits 1876 eingestellt wurde, entdeckte man 1915 Wolfram und baute dieses bis Mitte des 20. Jahrhunderts in unregelmäßigen Intervallen ab. Die historische Produktion in den Minerva-Minen zwischen 1916 und 1945 durch die Tungsten Metals Corporation belief sich auf über 112.000 Tonnen Erz – dies entspricht über 85.000 Einheiten Wolframtrioxid (WO₃), was etwa 1,35 Millionen Pfund Wolfram (W) entspricht.

Die von Global Tactical Metals abgesteckten Konzessionsblöcke beinhalten mehrere historisch bedeutende Wolframminen – darunter Silver Bell, Zig Zag, Hilltop und Tony – welche bekannte scheelitführende Kalzit-Quarz-Gangsysteme verfolgen. Insbesondere die Mine Silver Bell wurde zwischen 1941 und 1943 vom U.S. Bureau of Mines erkundet, wobei fast 10.000 Fuß an Diamantbohrungen in 42 Bohrlöchern niedergebracht wurden. Bemerkenswerte Abschnitte beinhalteten 2,40 % WO₃ über 9 Fuß in Bohrloch USBM Nr. 53.

„Das Minerva-Projekt stellt für Global Tactical Metals eine spannende Gelegenheit dar, einen historisch ergiebigen, jedoch unterexplorierten Wolframdistrikt mit modernen Methoden neu zu bewerten. Aufgrund der hohen historischen Gehalte, der gut dokumentierten Geologie und der günstigen Topografie sind wir überzeugt, dass dieses Projekt einen bedeutenden Beitrag zur inländischen Versorgung mit kritischen Rohstoffen leisten kann.“

Das Unternehmen plant die Einleitung eines modernen Feldprogramms, welches geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und Zielverifizierung umfasst – mit dem Ziel, im Laufe des Jahres bohrbereite Zielgebiete zu definieren.