Santander steigert Gewinn stärker als erwartet - Ziele bestätigt

Banco Santander erhält Banklizenz für die Geschäftstätigkeit in KanadaDie Banco Santander hat eine Banklizenz erhalten, die es ihr erlaubt, ihre Geschäfte in Kanada aufzunehmen und zu betreiben, obwohl weitere Einzelheiten des Geschäfts nicht bekannt sind, berichtete Bloomberg am Dienstag.Die kanadische Bankenaufsichtsbehörde, das Office of the Superintendent of Financial Institutions, erteilte der Santander Consumer Bank Anfang letzten Monats die Erlaubnis zur „Aufnahme und Ausübung der Geschäftstätigkeit“.Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version):look:Bizum macht die Ankunft der internationalen Zahlungen offiziellBizum hat soeben bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung mit Bancomat und SIBS getroffen hat,dank derer Nutzer in Spanien, Andorra, Italien und Portugal in der Lage sein werden, sofort Geld zu senden und zu empfangen.Von nun an kann jeder, der ein Bizum-kompatibles Konto hat, internationale Überweisungen in diese Länder „mit der gleichen Geschwindigkeit und Kundenfreundlichkeit, die sie derzeit genießen“, tätigen. Um also eine Zahlung an eine Person in Portugal, Italien oder Andorra zu senden, müssen wir nur den Kontakt in unserem Adressbuch auswählen und den zu sendenden Betrag festlegen, der dann in wenigen Minuten sein Ziel erreicht, „mit dem gleichen Maß an Sicherheit und Vertrauen“ wie bisher.Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)