Friedrich Vorwerk startet mit Umsatz- und Gewinnsprung ins Jahr

Substanzsucher schrieb 30.04.25, 18:38

Noch eine kurze Anmerkung zu den Q1 Zahlen.

Der Umsatz ist in den ersten drei Monaten um 73,4% gestiegen, was absolut gesehen einem Plus von 56,3 Mio. € entsprach.



Die Prognose für 2025 wurde nicht angepasst.

Umsatz: 540 - 570 Mio. €

EBITDA Marge: 16-17%

Einzige Änderung: Umsatzprognose wird am oberen Ende erwartet.



Wenn ich jetzt den 2024er Umsatz von 498,4 Mio. € und die Erhöhung in Q1 von 56,3 Mio. € addiere, komme ich schon auf 554,7 Mio. €.



Bei den Q1 Zahlen 2024 wurde der Umsatz für 2024 mit "mindestens 380 Mio. €" prognostiziert und tatsächlich wurden es 498,4 Mio. €.



Im Jahr 2024 hat MBB 725.247 Aktien erworben und die schwache Prognose hat dabei sicherlich nicht geschadet.



Ich gehe beim Umsatz von deutlich über 600 Mio. € aus!