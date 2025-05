HANDSHAKE SPEAKEASY AUS MEXIKO-STADT WIRD ZUM ZWEITEN MAL IN FOLGE ZUR THE BEST BAR IN NORTH AMERICA GEKÜRT, ALS DIE RANGLISTE DER NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS VERÖFFENTLICHT WURDE Handshake Speakeasy in Mexiko-Stadt ist die No.1 und wurde zur The Best Bar in Mexico, gesponsert von Perrier gekürtDie diesjährige Liste umfasst 26 US bars, 14 aus Mexiko, 8 aus Kanada und 2 aus der KaribikDer The Best Bar in Canada, gesponsert von …