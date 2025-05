Mercedes-Benz verdient deutlich weniger - Prognose unsicher

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat es wegen des schwachen Geschäfts in China zum Jahresbeginn weiter schwer gehabt und warnt vor den Folgen der US-Importzölle. Derzeit seien die Auswirkungen der US-Handelspolitik auf die Nachfrage angesichts der schwankungsanfälligen Entwicklungen und möglichen Gegenmaßnahmen nicht verlässlich zu beurteilen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch mit. Bleibe die aktuelle Handelspolitik bestehen, dürfte das operative Ergebnis, die Finanzmittel und die Profitabilität in den Sparten jedoch deutlich darunter leiden. Im ersten Quartal fuhren die Stuttgarter zudem erneut einen Gewinneinbruch ein. Die Aktie trat zunächst nahezu auf der Stelle.

Das Mercedes-Papier lag vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate ein halbes Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vorabend. Die Aktie hatte in den vergangenen Monaten bei Anlegern einen schweren Stand, auf Sicht von einem Jahr hat sie mehr als ein Viertel eingebüßt. Im laufenden Jahr ist die Kursentwicklung bislang ausgeglichen.