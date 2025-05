VW-Rivale Stellantis zieht Jahresausblick wegen US-Zöllen zurück

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Opel-Mutterkonzern Stellantis hat wegen der Unsicherheiten um die US-Importzölle seine Jahresprognose kassiert. Das Management sei in intensiven Gesprächen mit Politikern bezüglich der Handelspolitik und ergreife Maßnahmen, den Einfluss der Zölle zu begrenzen, hieß es am Mittwoch vom VW-Rivalen in Amsterdam.

Der Umsatz ging im ersten Quartal um 14 Prozent auf 35,8 Milliarden Euro zurück. Damit traf das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen die durchschnittlichen Analystenschätzungen. Die Verkäufe fielen - wie bereits bekannt - im Jahresvergleich um neun Prozent auf 1,22 Millionen Fahrzeuge.