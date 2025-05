SPD kritisiert künftigen Agrarminister für Absage von Fleischabgabe

Stormy_Daniels schrieb 17.04.25, 12:29

Liebe Alle,



habe gerade zufällig den folgenden Artikel zu den heutigen Zahlen von DPG gefunden, mit dem Hinweis auf die Übernahme vom Netherlands Bsuiness der RTL:



https://www.emerce.nl/nieuws/dpg-media-investeert-400-miljoen-euro-digitale-ontwikkeling



Einfach übersetzen.



Sonst heisst es ganz am Ende: "DPG Media hat im Sommer eine Lizenz bei der niederländischen Behörde für Verbraucher und Märkte beantragt, um die geplante Übernahme von RTL Nederland abzuschließen, die im Dezember 2023 angekündigt wurde. Die Begutachtung dieses Antrags steht noch aus und der Prozess bei der ACM ist noch nicht abgeschlossen."



Es ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, aber auch noch nicht ins "Wasser gefallen". Da DPG den Antrag erst im Sommer gestellt hat, ist es also auch noch nicht länger als 1 Jahr in der Prüfung, was mancher hier schon mal angemerkt hat... allerdings könnte diese niederländische Wettbewerbsbehörde ACM nun auch mal zu einer Beurteilung kommen...