Pyramid: Kräftiger Schub durch Übernahme

Nachdem die Geschäftsentwicklung von RNT in den letzten zwei Jahren enttäuscht habe, sehen die Analysten den angenommenen positiven EBITDA-Beitrag bereits in der aktuellen Finanzperiode als Beleg für die erzielbaren Synergien. Wegen der schwachen Performance von RNT habe Pyramid die Übernahme zu einem vergleichsweise moderaten Mindestkaufpreis von 2,5 Mio. Euro durchführen können. Hinzu kommen möglicherweise noch weitere Zahlungen, die von der RNT-Performance abhängen und größtenteils mit eigenen Aktien bedient werden können, so die Analysten.

Insgesamt sehen sie damit die Voraussetzungen für profitables Wachstum weiter gestärkt. Das Auftaktquartal von Pyramid dürfte aufgrund eines abgearbeiteten Großauftrags ohnehin stark ausfallen, doch entscheidend sei, dass das Unternehmen diesen Schwung in die Folgequartale mitnehmen könne. Die Chancen dafür seien mit dem Deal auf jeden Fall gestiegen.

Gelinge dem Unternehmen die Etablierung eines Wachstumspfads mit steigenden Margen, wie die Analysten ihn – noch vorsichtig – modelliert haben, rechtfertige das aus ihrer Sicht jetzt ein höheres Kursziel von 1,60 Euro (bislang: 1,40 Euro). Ihr Urteil laute trotzdem weiter „Hold“, bis sich bestätige, dass der positive Trend über das Q1 hinaus fortgesetzt werden könne.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.04.2025 um 8:35 Uhr)

Die Pyramid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 0,998EUR auf Tradegate (30. April 2025, 08:02 Uhr) gehandelt.