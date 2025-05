UmweltBank AG setzt im ersten Quartal 2025 weitere Impulse für nachhaltigen Wachstumskurs

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,00 auf Tradegate (30. April 2025, 09:06 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -5,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,30 %. Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 174,93 Mio.. UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000Euro was eine Bandbreite von +104,50 %/+63,60 % bedeutet.

Nürnberg (ots) -- UmweltBank AG erzielt ein positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 10,3 Mio.Euro- Weitere Steigerung der Kundeneinlagen um 140 Mio. Euro auf nun 3,6 Mrd. Euro- Wachstum der Kundenanzahl mit +4.500 netto fortgesetzt.- Gesamtkapitalquote aufgrund von CRR III um rund 0,8 Prozentpunkte auf 15,6%gesunkenDie UmweltBank ist dynamisch in das neue Jahr gestartet. Die Skalierung und dasWachstum des Privatkundengeschäftes der Bank entwickeln sich planmäßig. DasFirmenkundengeschäft war durch die anhaltend hohe Nachfrage im Bereich derErneuerbaren Energien und Wohnimmobilien geprägt, die die Bank für selektivesNeugeschäft genutzt hat. Der Verwaltungsaufwand ist weiterhin durchInvestitionen in die Digitalisierung und Prozessoptimierung der Bankbeeinflusst. Das positive Ergebnis von 10,3 Mio. Euro im ersten Quartal wardurch die Gewinnausschüttung einer Tochtergesellschaft geprägt.Die Gesamtkapitalquote reduzierte sich erwartungsgemäß per 31.03.2025 in Folgevon CRR III um rund 0,8 Prozentpunkte auf vorläufige 15,6 %."Wir freuen uns sehr, dass trotz der aktuell turbulenten weltpolitischen Lagedas ökologische Bewusstsein in Deutschland zunimmt und dabei auch nachhaltigesBanking auf breites Interesse stößt. Das zeigt sich unter anderem auch in demweiteren Kundenzuwachs der UmweltBank. Mit der Ausweitung unseresProduktangebots im Wertpapierbereich sowie mit der Einführung des Girokontoskommen wir nicht nur dem Wunsch unserer Kundinnen und Kunden nach, sondernentfalten weitere spürbare Wachstumsimpulse insbesondere im zweiten Halbjahr",kommentiert Vorstandssprecher Dietmar von BlücherPrivatkundengeschäft weiterhin mit WachstumIm Privatkundengeschäft verzeichnete die UmweltBank weiterhin eine solideNachfrage. Die Kundenzahl wuchs in den ersten drei Monaten des Jahres um 4.500auf insgesamt über 159.500 Kunden. Die Kundeneinlagen konnten im gleichenZeitraum um 140 Mio. Euro auf insgesamt 3,6 Mrd. Euro zulegen.Das UmweltBank Girokonto ist planmäßig im April in die Friends-Phase gestartet.Seitdem können Mitarbeitende das Girokonto eröffnen und die Funktionalitätenwurden bereits erfolgreich getestet. Die Einführung am Markt ist unverändertMitte des Jahres 2025 geplant.Im Wertpapierbereich ist der neue UmweltBank-ETF (WKN: A3EV2A) weiterhin gutnachgefragt, wodurch das Fondsvolumen bis Ende März 2025 auf über 40 Mio. Eurogesteigert werden konnte. Bemerkenswert ist die Auszeichnung als "Finanzproduktdes Jahres" vom Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ). Der konsequente