METLEN veranstaltet Capital Markets Day in London und stellt strategischen Fahrplan für mittelfristiges EBITDA-Ziel von 2 Mrd. Euro und neue Wachstumssäulen vor

LONDON und ATHEN, Griechenland, 30. April 2025 /PRNewswire/ -- METLEN (das „Unternehmen" und „METLEN") (RIC: MYTr.AT) (Bloomberg: MYTIL.GA) (ADR: MYTHY US) veranstaltete heute seinen Capital Markets Day 2025 an der Londoner Börse, auf dem die Unternehmensführung ihren Fahrplan vorstellte, um das mittelfristige EBITDA-Ziel von 2 Milliarden Euro zu erreichen (basierend auf rein organischen Wachstumsaussichten, ohne Berücksichtigung von Fusionen und Übernahmen) und neue Wachstumssäulen über die integrierte Plattform zu erschließen. Das Unternehmen bekräftigte außerdem seine Absicht, eine Erstnotierung an der Londoner Börse anzustreben.

Der Capital Markets Day beinhaltete ein umfassendes Update über die Geschäftsaktivitäten von METLEN nach Sektoren, einschließlich einer Präsentation von Evangelos Mytilineos, Geschäftsführer von METLEN, über den Übergang des Unternehmens in einen neuen strategischen Zyklus, in dem es neben Energie, Metallen und Infrastruktur & Konzessionen auch kritische Metalle (Gallium), zirkuläre Metalle und Verteidigung in sein Portfolio aufnimmt.