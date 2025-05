Zalando unter Druck nach negativer Einstufung von Morgan Stanley

BörsenVeteran schrieb 30.04.25, 07:27

Guten Morgen zusammen!



Mein Bauchgefühl sagt: Hier schlummert mehr, als der Kurs gerade zeigt.



Ich bin ganz ehrlich: Zalando war für mich lange nur "das mit den Schuhen im Karton". Aber je mehr ich mich mit dem Unternehmen beschäftige, desto klarer wird mir:

Das ist nicht nur ein Online-Shop – das ist ein ganzer Mode-Marktplatz mit Tech-DNA.



Sie bauen kein Lager ab – sie bauen eine Plattform auf.

Zalando vernetzt Brands, Händler, Kunden. Das Fulfillment-System ist durchdacht, die Datenstrategie klug, die Logistik läuft.

Und: Sie wachsen kontrolliert, nicht kopflos.



Klar, der Kurs hat Federn gelassen. Wer nicht?

Aber während andere E-Commerce-Wetten platzen, arbeitet Zalando ruhig und konsequent an Profitabilität – das zeigt sich in der Marge, im Plattform-Umsatz, in der klaren Ausrichtung auf Partnerprogramme.



Was mich überzeugt hat?

Solide Bilanz

Keine heiße Luft, sondern greifbare Ergebnisse

Fokus auf langfristige Marktführerschaft im europäischen Fashion-Tech-Segment



Ich glaube, viele schauen weg, weil es nicht mehr "hip" ist, Zalando zu kaufen. Aber genau das ist für mich oft das beste Einstiegssignal.



Ich bin drin – nicht wegen Hype, sondern wegen Substanz.