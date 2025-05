Chartanalyse Gold – Durchatmen im Goldrausch Seit dem letzten signifikanten Tief- und Trendwendepunkt am 18.Dezember bei 2.585 USD konnte der Goldpreis in den letzten viereinhalb Monaten spektakulär haussieren. Schon im Januar und Februar marschierten die Goldnotierungen fast täglich immer weiter nach oben. Erst in der letzten Februarwoche kam es zu einem kurzen, aber scharfen Rücksetzer bis auf 2.832 USD.