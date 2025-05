AIXTRON - Aktie im Rampenlicht - 30.04.2025

Mit einer Performance von +12,23 % konnte die AIXTRON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AIXTRON in den letzten drei Monaten Verluste von -15,01 % verkraften.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,53 % geändert.

Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron sieht sich nach dem ersten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Für Zuversicht sorgt ein Anstieg des Auftragseingangs. Zudem schätzt das im MDax notierte Unternehmen die mit der Zollpolitik der USA …

Die Serie freundlicher Handelstage für den Dax dürfte sich am Mittwoch fortsetzen. Unterstützung kommt dabei auch von den Überseebörsen. In den USA hatten die Aktienmärkte am Dienstag zugelegt und auch die asiatischen Börsen zeigten sich …

