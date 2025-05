JPMORGAN stuft UPS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS von 115 auf 110 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die einzige Gewissheit sei die Ungewissheit, titelte Analyst Brian Ossenbeck am Mittwoch in seiner Einschätzung zu dem US-Logistiker vor dem Hintergrund der Wirtschaftslage in den USA und der globalen Handelspolitik./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 22:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 22:21 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 85,37USD auf Tradegate (30. April 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.