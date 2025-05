Jefferies belässt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Autobauer habe starke Eckdaten vorgelegt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer ersten Reaktion am Mittwoch nach den vorläufigen Quartalszahlen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 01:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 01:34 / ET