MTU Aero Engines-(Turbo)-Calls nach Zahlen mit weiterem Potenzial

Wer in den vergangenen Wochen im Bereich von 270 bis 280 Euro in die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) oder in Long-Hebelprodukte auf die Aktie investiert hat, konnte bereits stattliche Kursgewinne für sich verbuchen. Beflügelt von starken Quartalszahlen überwand die Aktie am 29.4.25 sogar wieder die Marke von 300 Euro. Vom Jahreshoch vom 5.3.25 bei 356 Euro ist die Aktie allerdings noch sehr weit entfernt.

Obwohl der Triebwerksbauer im ersten Quartal die Erwartungen beim operativen Ergebnis übertroffen habe senkten die Experten von Jefferies & Company wegen des negativen Währungseinflusses das Kursziel von 430 auf 400 Euro, bekräftigten aber ihre Kaufempfehlung für die MTU Aero Engines-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 320 Euro fortsetzen kann, wo sie zuletzt Anfang April notierte.