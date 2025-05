UBS belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Ziel 84 Euro

Volkswagen hat im ersten Quartal 2025 mit einem deutlichen Gewinnrückgang zu kämpfen gehabt: Das operative Ergebnis sank um 37 Prozent auf 2,87 Milliarden Euro, und auch das Konzernergebnis nach Steuern lag mit 2,19 Milliarden Euro deutlich unter dem Vorjahreswert. Die operative Marge fiel auf 3,7 Prozent und blieb damit unter den eigenen Zielsetzungen. Dennoch gibt es auch positive Aspekte zu vermelden: Der Umsatz konnte leicht auf 77,6 Milliarden Euro gesteigert werden, was vor allem auf eine höhere Zahl ausgelieferter Fahrzeuge und eine weiterhin solide Nachfrage nach Elektroautos zurückzuführen ist. Besonders in Westeuropa zeigte sich eine erfreuliche Entwicklung bei den Auslieferungen.Die aktuellen Belastungen resultieren vor allem aus Sondereffekten, darunter Rückstellungen im Zusammenhang mit CO₂-Regulierungen, Restrukturierungskosten bei der Software-Tochter Cariad sowie Altlasten aus dem Dieselskandal. Auch das China-Geschäft und das Batteriesegment blieben hinter den Erwartungen zurück. Diese Faktoren haben das Quartalsergebnis zwar stark beeinflusst, sind jedoch größtenteils temporärer Natur und bieten somit Potenzial für eine Verbesserung in den kommenden Quartalen.Trotz der aktuellen Herausforderungen hält das Management an der Jahresprognose fest. Der Umsatz soll weiterhin um bis zu fünf Prozent steigen, und auch die operative Rendite wird voraussichtlich zumindest das untere Ende der Zielspanne erreichen. Der Vorstand betont, dass die Kostenstruktur weiter optimiert wird, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die laufenden Restrukturierungsmaßnahmen, insbesondere im Softwarebereich, dürften mittelfristig zu Effizienzsteigerungen und einer nachhaltigeren Profitabilität führen.Aus Investorensicht bleibt festzuhalten, dass Volkswagen sich in einem anspruchsvollen, aber auch chancenreichen Umfeld bewegt. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wächst, und die konsequente Transformation des Konzerns hin zur Elektromobilität und Digitalisierung eröffnet langfristig attraktive Perspektiven. Kurzfristige Belastungen durch Sondereffekte und geopolitische Unsicherheiten sollten im weiteren Jahresverlauf nachlassen, sodass die Aktie mittelfristig wieder Potenzial für eine positive Entwicklung bietet. Wer an die Innovationskraft und die strategische Neuausrichtung von Volkswagen glaubt, kann die aktuelle Schwächephase als Einstiegsgelegenheit betrachten.