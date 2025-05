Yealink bringt MeetingBoard Pro auf den Markt, um die Qualität von Meetings und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern

XIAMEN, China, 30. April 2025 /PRNewswire/ -- Zwei Jahre nachdem Yealink das MeetingBoard auf den Markt gebracht hat, hat dieses innovative All-in-One-Videokonferenz-Board, das von Microsoft Teams und Zoom zertifiziert ist, in Branchen wie der Fertigung, dem Bildungswesen, dem Finanzwesen und dem Rechtswesen einen starken Eindruck hinterlassen. Da IT-Manager zunehmend Wert auf intelligente Plug-and-Play-Lösungen legen, die die Bereitstellung vereinfachen und den Wartungsaufwand minimieren, steigt die Nachfrage nach nahtlos integrierten Tools für die Zusammenarbeit weiter an. MeetingBoard Pro wurde entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden – es bietet ein All-in-One-Erlebnis der nächsten Generation, das Meetings verbessert und die Teamarbeit müheloser denn je macht.

In der dynamischen Arbeitsumgebung von heute suchen Fachleute nach Meeting-Erlebnissen, die sowohl intuitiv als auch ansprechend sind. Das Yealink MeetingBoard Pro wurde entwickelt, um jede Facette des Benutzererlebnisses zu verbessern.

Sein fortschrittliches Triple 50MP Kamerasystem mit IntelliFocus verfolgt Sprecher intelligent und passt den Bildausschnitt in Echtzeit an, sodass alle Teilnehmer mit außergewöhnlicher Klarheit erfasst werden. Das 16-MEMS-Mikrofonarray mit KI-Rauschunterdrückung liefert Vollduplex-Audio über eine Reichweite von 12 Metern. Diese Upgrades schaffen eine Meeting-Umgebung, die optisch beeindruckend und akustisch makellos ist und Teams eine natürliche und effiziente Kommunikation ermöglicht.

All-in-One-Design für mühelose Meetings an jedem Ort

Meeting-Lösungen sollten unkompliziert und leicht zugänglich sein. MeetingBoard Pro hält dieses Versprechen, indem es den Plug-and-Play-Komfort und die hohe Mobilität der MeetingBoard-Serie beibehält. Verabschieden Sie sich von komplizierten Einstellungen und unübersichtlichen Kabeln – schalten Sie das Gerät einfach ein und verwandeln Sie jeden Raum innerhalb von Sekunden in einen intelligenten Besprechungsraum. Dank seines beweglichen Standfußes kann das MeetingBoard Pro mühelos zwischen verschiedenen Bereichen hin- und herbewegt werden und ist somit ideal für flexible, hybride Arbeitsumgebungen.

Sicherheit auf Unternehmensniveau mit Android oder Windows

Ob Android- oder Windows-Lösung, MeetingBoard Pro bietet die nötige Flexibilität, um unterschiedliche Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Die Android-basierte Version unterstützt Android 13 und ist für zukünftige Upgrades ausgelegt. Durch die Integration in die Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) erfüllt selbst die Android-Version Sicherheits- und Verwaltungsstandards auf Unternehmensniveau und bietet eine nahtlose und sichere Zusammenarbeit.

Profi-Meetings an „Board": Ein vielseitiges Ökosystem für verbesserte Teamzusammenarbeit

MeetingBoard Pro unterstützt eine breite Palette an Zubehör, das für den vielseitigen Einsatz in allen Räumlichkeiten konzipiert ist, darunter kleine Besprechungsräume, große Konferenzräume, offene Bereiche und Chefbüros. Benutzer können ihre Konfiguration mit einer PTZ-Kamera für große Konferenzräume, Erweiterungsmikrofonen für eine hervorragende Audioaufnahme in weitläufigen Räumen oder einem Präsentationspod für nahtloses Bildschirmteilen (nicht auf dem US-Markt erhältlich) erweitern. Mit diesem Zubehör können Teams ihre Arbeitsumgebung individuell gestalten und so eine dynamische und produktive Zusammenarbeit fördern - ob in intimen Teambesprechungen oder in großen Vorstandssitzungen.

Yealink MeetingBoard Pro ist jetzt weltweit über autorisierte Partner erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte diese Website oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Yealink-Händler.

Informationen zu Yealink

Yealink (300628.SZ) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Videokonferenzen, Sprachkommunikation und Zusammenarbeit. Als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen gehört Yealink zu den Top 3 der Videokonferenzanbieter und ist die Nummer 1 beim weltweiten Marktanteil der SIP-Telefonlieferungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yealink.com.

