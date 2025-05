100 Tage Trump: Aktienmärkte, Wirtschaft - die Perspektiven!

100 Tage ist Donald Trump nun US-Präsident - und zumindest die Aktienmärkte scheinen das nicht zu feiern: in den ersten 100 Tagen unter Trump 2.0 liefen die Aktienmärkte so schlecht wie seit 1973 nicht mehr in den ersten 100 Tagen eines US-Präsidenten. Der Grund dafür liegt auf der Hand: "The Donald" hat eine totale Unsicherheit geschaffen, die sowohl auf die Wirtschaft in den USA als auch auf die Aktienmärkte der USA drückt. Und das eigentliche Problem kommt noch: je länger das faktische Handels-Embargo zwischen den USA und China andauert, umso schlimmer: China erleidet einen Nachfrage-Schock, die USA dagegen einen Angebots-Schock - letzterer ist per se inflationär. Dabei war doch ein zentrales Wahl-Versprechen von Trump, die Preise nach unten zu bringen. Die Amerikaner haben gerade erst begonnen, den Abschwung der Wirtschaft zu spüren - die Aktienmärkte dagegen sind angesichts der tatsächlichen Lage erstaunlich resilient - oder sollte man besser sagen: naiv?

