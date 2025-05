Rekordumsatz und starkes Wachstum in 2024

München (ots) -



- Die Motel One Group erzielt mit 980 Millionen Euro den höchsten Jahresumsatz

der Unternehmensgeschichte.

- Stabile Auslastung begleitet dynamisches Wachstum: 71 Prozent

durchschnittliche Auslastung - gestützt durch starke Performance im

Schlussquartal.

- EBITDA deutlich gesteigert: Management EBITDA steigt auf 265 Millionen Euro,

ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zu 2023.



Die Motel One Group blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück: Mit

einem Umsatzwachstum von 15 Prozent auf 980 Millionen Euro setzt das Unternehmen

ein starkes Zeichen in einem herausfordernden Marktumfeld. Die dynamische

Entwicklung wurde maßgeblich durch eine Kombination aus Netzwerkerweiterung,

gesteigerter Preissetzungskraft und operativer Exzellenz getragen.





Umsatz, Profitabilität und Effizienz auf Rekordniveau



Die Einnahmen stiegen von 851,5 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 979,6 Millionen

Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr. Gleichzeitig erhöhte sich das EBITDAR um 14

Prozent auf 532 Millionen Euro, bei einer stabilen Marge von 54,3 Prozent. Die

Management-EBITDA lag bei 265 Millionen Euro, was einem Plus von knapp 13

Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht - ein Beweis für die Effizienz und

Resilienz des Geschäftsmodells.



Stabile Auslastung und Netzwerkerweiterung als Wachstumstreiber



Bei einer Gesamtauslastung von 71 Prozent legte der Umsatz pro verfügbarem

Zimmer (TRevPAR) um rund 8 Prozent auf 99 Euro zu. Besonders im vierten Quartal

zeigte sich die Stärke der Marke mit einem TRevPAR von 102 Euro und einer

Auslastung von 74 Prozent - ein signifikanter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.



Die Gruppe erweiterte ihr Netzwerk im Jahr 2024 um fünf neue Häuser und

insgesamt 1.458 zusätzliche Zimmer - darunter zwei neue The Cloud One Hotels in

Düsseldorf und Danzig sowie ein Motel One in Antwerpen. Zum Jahresende 2024

betrieb die Motel One Group insgesamt 99 Hotels mit 27.928 Zimmern.



AAA-Bewertung von Treugast und "Leading Employer Award" verteidigt



Die Motel One Group behält ihre Spitzen-Position und die AAA-Bewertung der

Treugast Solutions Group. Hervorgehoben wurde die erfolgreiche Expansion des

Markenportfolios sowie die Flexibilität im Development und im Revenue

Management. Neben der AAA-Bewertung gewinnt Motel One zudem den "Most Wanted

Investment Partner Award".



Auch die Auszeichnung des Leading Employer konnte die Motel One Group zum

siebten Mal gewinnen. Damit gehört Motel One erneut zu den Top ein Prozent der

besten Arbeitgeber Deutschlands. Der Award würdigt Unternehmen, die sich durch

herausragende Arbeitsbedingungen und eine positive Unternehmenskultur

auszeichnet.



Ausblick 2025: Erfolgreicher Start ins neue Jahr



Im Rahmen der im Februar 2025 vereinbarten Partnerschaft zwischen Motel One und

PAI Partners wird sich PAI mit einem Anteil von 80 Prozent am operativen

Geschäft der Motel One Group beteiligen, um das Unternehmen in der nächsten

Phase seines internationalen Wachstums zu unterstützen. Die Transaktion

unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im

zweiten Quartal 2025 abgeschlossen werden. Dieter Müller, Gründer von Motel One,

wird auch nach der Transaktion Chairman des Unternehmens bleiben.



Das Geschäft der Motel One Gruppe verlief im ersten Quartal 2025 positiv. Für

das Geschäftsjahr 2025 ist die Eröffnung von fünf neuen Hotels mit 1.140 Zimmern

in München, London, Lissabon, Paris und Wien geplant. Die starke Perfomance

insbesondere auch der im Geschäftsjahr 2024 neu eröffneten Hotels sowie die

robusten Finanzkennzahlen ermöglichen auch in dem aktuellen Marktumfeld

weiterhin gute Wachstumschancen. Für das Gesamtjahr 2025 wird aufgrund einer

Vielzahl an angekündigten Events und Messen mit einem positiven Geschäftsverlauf

gerechnet.



Der gesamte Bericht zum Download:

https://www.motel-one.com/de/corporate/finance/motel-one-operating-group/



Über die Motel One Group



Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in München wurde bereits

mehrfach für sein Konzept ausgezeichnet und gilt als Begründer der Budget-Design

Hotelkategorie. Das Unternehmen betreibt derzeit 99 Hotels mit 27.928 Zimmern in

13 Ländern (Stand: Dezember 2024). Motel One steht für eine einzigartige

Kombination aus fairen Preisen, stilvollem Design und erstklassigem Komfort und

hat in der Budget-Design Hotelkategorie neue Maßstäbe gesetzt. Die Hotels

zeichnen sich durch ihre zentrale Lage, modern eingerichtete Zimmer mit

hochwertigen Annehmlichkeiten und einladende öffentliche Bereiche mit

anspruchsvollem Design und Kunst aus. 2022 gründete die Motel One GmbH mit The

Cloud One Hotels ihre zweite Lifestyle-Marke.



Pressekontakt:



Pressekontakt Motel One

Inken Mende

Director Corporate Communications & PR

Tegernseer Landstraße 165, 81539 München

Tel.: +49 89665025-818

E-Mail: mailto:imende@motel-one.com

Internet: http://www.motel-one.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31948/6022959

OTS: Motel One GmbH