+2,1 % gegenüber März 2024

Axel_Blaubaer schrieb 30.06.24, 12:37

Die negative Saisonalität ist bald vorbei, keine Garantie, nur Wahrscheinlichkeiten.



Bild: 24024_20240630123035_NGSeason



Prognose Dezember 24 : $3.30/MMBtu



EIA

"Natural gas prices. We expect that a drop in U.S. natural gas production in 2024 will continue to put upward pressure on the Henry Hub natural gas spot price. We expect that the Henry Hub spot price will average $2.50 per million British thermal units (MMBtu) this year, 13% higher than we expected last month, with prices rising from $2.12/MMBtu in May to $3.30/MMBtu in December 2024."

https://www.eia.gov/outlooks/steo/



Prognose Nachfrage langfristig



Bild: 24024_20240630123557_NGDemandUS