Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 0,2 Prozent gestiegen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, waren sowohl die privaten Konsumausgaben als auch die Investitionen höher als im Vorquartal. Zum Jahresende 2024 war das BIP noch zurückgegangen (-0,2 Prozent im vierten Quartal 2024 zum dritten Quartal 2024).



Im Vorjahresvergleich war das BIP im ersten Quartal 2025 preisbereinigt um 0,4 Prozent niedriger als im ersten Quartal 2024. Preis- und kalenderbereinigt war es um 0,2 Prozent niedriger.



Neben der Berechnung des ersten Quartals 2025 hat das Bundesamt auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse des Vorjahres überarbeitet und neu verfügbare statistische Informationen in die Berechnungen der Ergebnisse einbezogen. Dabei ergaben sich für das vierteljährliche preisbereinigte BIP keine Änderungen der bisherigen Ergebnisse.