Healthcare Holding Schweiz erwirbt CDP Swiss

Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb der CDP Swiss AG und der CDP Austria GmbH. Healthcare Holding Schweiz wird von der Winterberg Advisory GmbH verwaltet.

BAAR, Schweiz, 30. April 2025 /PRNewswire/ -- Healthcare Holding Schweiz AG hat erfolgreich die Übernahme der CDP Swiss AG in Affoltern sowie der CDP Austria GmbH in Lustenau abgeschlossen. Die CDP Swiss AG ist ein ISO zertifiziertes Multibrand Unternehmen und führt schweizweit das grösste und innovativste Markensortiment im Bereich der medizinischen Aesthetik – hierzu gehören eine Vielzahl von medizinischen Lasersystemen, Microneedling, Kryolipolyse, Lichttherapie, Ultraschall Stosswelle,, sowie exklusive dermazeutische Produktlinien. Zusätzlich sichern die Unternehmen ihre Kunden mit einer eigenen Serviceabteilung ab. Anwenderinnen und Anwender werden in regelmässigen Schulungen fachkundig geschult und darüber hinaus in allen Bereichen ihres Geschäfts beraten.