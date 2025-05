Fielmann - Aktie im Rampenlicht - 30.04.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Fielmann einen Gewinn von +2,80 % verbuchen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,34 % geändert.

Die Serie freundlicher Handelstage für den Dax hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Unterstützung kommt einerseits von der positiven Stimmung an den Überseebörsen. Andererseits half, dass die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmten. Ein …

Der Optikerkonzern Fielmann ist mit weiteren Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. So kletterte der Umsatz im ersten Quartal um 13 Prozent, wie das Unternehmen bei der Vorlage seine endgültigen Jahreszahlen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das …