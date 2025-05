Appian vergibt Partner Awards 2025 für herausragende Ergebnisse durch KI und Prozessorchestrierung

„Die Gewinner der Partner Awards 2025 sind das beste Beispiel für die transformative Kraft der Appian Platform," so Christopher O'Connell, Global Leader of Partners & Alliances bei Appian. „Diese Organisationen setzen nicht nur Technologie um, sondern erzielen messbare Geschäftsergebnisse. Unsere Partner helfen Kunden, ihre Abläufe zu optimieren und die Kundenerfahrung zu verbessern, um neue Innovationsstufen mit KI in verschiedenen Branchen zu erreichen. Wir sind stolz auf ihre Erfolge und die positiven Auswirkungen, die sie weltweit bei unseren Kunden erzielen."

Global Delivery Award: KPMG

KPMG stützt sich auf sein Technologie-Ökosystem und hilft seinen Kunden, die digitale Transformation in großem Umfang voranzutreiben, indem es sein tiefes Branchenwissen und seine fortschrittlichen Appian-Implementierungsfähigkeiten nutzt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Kundenerfahrung und die Förderung des Geschäftswachstums mit Compliance durch betriebliche Effizienz und liefert branchenübergreifend beschleunigte Ergebnisse. KPMG hat es Kunden ermöglicht, komplexe Prozesse mit KI und Automatisierung auf der Appian Plattform zu rationalisieren.

Global Growth Award: Deloitte

Die Partnerschaft von Deloitte mit Appian erzielt transformative Effekte in verschiedenen Branchen und Regionen, indem komplexe Herausforderungen in Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Biowissenschaften, dem öffentlichen Sektor und weiteren Bereichen gelöst werden. Angetrieben durch schnelles Wachstum in Nordamerika, Europa und Australien, hat Deloitte seit dem Geschäftsjahr 2022 eine Einnahmensteigerung von 97 Prozent bei Appian-bezogenen Dienstleistungen erreicht. Die um 96 Prozent gesteigerte Anzahl an Appian-Zertifizierungen verdeutlicht Deloittes Investitionen in Talente durch das Appian Center of Excellence und die Community of Practice. Diese Wachstumsstrategie stellt sicher, dass Kunden mit modernster Technologie wie KI und Prozessorchestrierung ausgestattet sind, um den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht zu werden.