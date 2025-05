Russland greift Ukraine mit mehr als 100 Kampfdrohnen an Das russische Militär hat mit mehr als 100 Kampfdrohnen Ziele in der Ukraine angegriffen. "Den ganzen Morgen fliegen russische Drohnen im Himmel über der Ukraine. Und so ist es jeden Tag", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Seit …