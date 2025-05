44 % weniger Absatz im Februar (FOTO)

Berlin (ots) - Europas Markt für Elektrofahrzeuge (EVs) boomt, doch Tesla gerät

- Tesla-Verkäufe in Europa fielen im Februar 2025 um 44 % gegenüber dem Vorjahr.- Der EV-Markt insgesamt wuchs in Europa im selben Zeitraum um 24 %.- Tesla verliert mehr als 20 % Marktanteile in Italien, Portugal, der Schweizund Österreich.- Wettbewerber wie Volkswagen, Renault und BYD verdoppelten teils ihreEV-Verkäufe.- Elon Musks politische Aktivitäten schaden der Tesla-Marke erheblich.Tesla im RückwärtsgangLaut dem Verband der Europäischen Automobilhersteller (ACEA) stiegen dieVerkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) in Europa im Januar um 34 % und imFebruar um 24 % im Vergleich zum Vorjahr. Länder wie Italien (+126 %), Dänemark(+123 %) und Norwegen (+90 %) führen die Entwicklung an.Tesla hingegen verzeichnete im Februar einen Rückgang von 44 % gegenüber demVorjahr - mit noch stärkeren Verlusten im März in Märkten wie der Schweiz,Schweden, Dänemark und den Niederlanden (jeweils mehr als 50 %).Die Konkurrenz auf der ÜberholspurWährend Tesla in vielen europäischen Ländern zwischen 15 und 20 ProzentpunktenMarktanteile zu Beginn des Jahres verloren hat, verzeichnen Hersteller wieVolkswagen, Renault, Ford, Citroën, BYD und Kia ein kräftiges Absatzplus - teilsmehr als eine Verdoppelung der Verkaufszahlen im Februar.Markenwandel: Vom Pionier zur Problem-MarkeEin entscheidender Faktor: Elon Musk selbst. Seine Unterstützung für DonaldTrump und rechtsgerichtete politische Äußerungen stoßen in Europa auf massiveAblehnung. Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage empfinden 73 % der Deutschen und69 % der Briten Musks politische Aktivitäten als "inakzeptabel"."Je mehr Musk twittert, desto mehr Teslas bleiben auf dem Hof stehen", so einniederländischer Autohändler gegenüber Politico EU.Auch institutionelle Investoren kehren Tesla den Rücken - darunter ESG-Fonds undBaillie Gifford, einst einer der größten Anteilseigner, der 2024 seineBeteiligung drastisch reduzierte. Grund: "geschäftsfremde Ablenkungen" undReputationsrisiken.Regulatorischer und geopolitischer Druck wächstTesla steht zunehmend unter politischem Beschuss:- EU-Antisubventionsuntersuchung wegen China-Importen (u.a. Tesla-Modelle ausShanghai)- Mögliche Sanktionen gegen Musks Plattform X im Rahmen des EU-Digital ServicesActFazit: Das Image wankt - mit Folgen für den AbsatzTesla verliert in Europa nicht nur Marktanteile, sondern auch das Vertrauen vonKunden, Regierungen und Investoren. Der Rückgang signalisiert einentiefgreifenden Wandel: Weg von der einst bewunderten Innovationsmarke - hin zueinem Unternehmen, das zunehmend kulturell und politisch isoliert wirkt.Mehr Details zur StudieFür detaillierte Ergebnisse und interaktive Grafiken besuchen Sie:https://www.motointegrator.de/blog/tesla-unter-druckDaten-Basis:ACEA, EU-EVs, YouGov-Umfrage