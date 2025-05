Fraunhofer IDMT zeigt neuartigen Ansatz zur akustischen Reinigung großer Photovoltaikflächen (VIDEO)

München (ots) - Berührungslos, effizient, nachhaltig - das Fraunhofer-Institut

für Digitale Medientechnologie IDMT präsentiert auf der weltweit führenden

Fachmesse für die Solarwirtschaft in München vom 7. bis 9. Mai 2025 einen neuen

Ansatz zur Reinigung großer Photovoltaikanlagen mittels Körperschall.



Verschmutzte PV-Module führen zu einem Ertragsverlust von bis zu 20 Prozent.

Doch wie lassen sich großflächige und schwer zugängliche Photovoltaikanlagen

effektiv von Staub und Sand befreien, ohne dabei zu viel Wasser zu verschwenden

oder empfindliche Moduloberflächen zu beschädigen? Eine zukunftsweisende Antwort

auf diese Frage will das Forschungsprojekt "AkSoRe - Akustische Reinigung von

Photovoltaikmodulen" liefern. Einen ersten Demonstrator stellen die

Projektpartner Silberform AG und das Fraunhofer IDMT kommende Woche auf der

Intersolar Messe in München vor.





