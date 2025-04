Nicht Nvidia: Diese Chip-Aktien gehen nach Zahlen durch die Decke!

Neben den Berichten über erste Stornierungen von Unternehmen in Bezug auf den Auf- und Ausbau von Rechenzentren, darunter Microsoft, belastete vor allem die US-Handelspolitik sowie verschärfte Exportkontrollen das Sentiment. Davon können sich am Mittwoch zumindest zwei Unternehmen lösen, deren Aktien stark gefragt sind: Sowohl Speicherchip-Hersteller Seagate als auch der Spezialist für Kommunikationshalbleiter Qorvo legten zufriedenstellende Zahlen vor.

Seagate profitiert nach eigenen Angaben von einer hohen Nachfrage von Cloud-Kunden. Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 30,1 Prozent auf 2,16 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 30 Millionen US-Dollar geschlagen werden.

Auch beim bereinigten Gewinn pro Aktie gelang es dem Unternehmen, die Schätzungen zu übertreffen. Seagate legte mit 1,90 US-Dollar ein Gewinnergebnis um 16 Cent über den Erwartungen vor. Das ist gegenüber dem Vergleichszeitraum eine deutliche Steigerung: Vor 12 Monaten hatte Seagate lediglich 0,33 US-Dollar je Anteil erwirtschaftet.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen Nettoertrag in Höhe von 340 Millionen US-Dollar, was pro Aktie einem GAAP-Ergebnis von 1,57 US-Dollar entspricht. Daraus soll eine Quartalsdividende von 0,72 US-Dollar gezahlt werden.

Für das kommende Quartal rechnet Seagate mit einer weiteren Erholung seiner Geschäfte, Der Umsatz soll der Mittelpunktschätzung zufolge auf 2,4 Milliarden US-Dollar klettern. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 2,20 bis 2,60 US-Dollar belaufen. Auswirkungen der US-Handelspolitik auf das eigene Geschäft sieht Seagate nur "minimale".

Die Aktie ist angesichts ihrer günstigen Bewertung, für 2025 ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11 geschätzt, nach den Zahlen gefragt und kann sich bereits in der US-Vorbörse um rund 8 Prozent steigern. Davon profitiert auch die Aktie von Mitbewerber Western Digital.

Ebenfalls mit kräftigen Aufschlägen wird das Papier von Qorvo gehandelt, das nach den ebenfalls am Mittwochabend vorgelegten Zahlen knapp 12 Prozent zulegen kann – allerdings befinden sich die Anteile bereits seit vier Jahren in einem anhaltenden Abwärtstrend und haben gegenüber ihrem Rekordhoch zwischenzeitlich 75 Prozent eingebüßt.

Zwar fielen die Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um 7,6 Prozent auf 869,5 Millionen US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen jedoch um rund 19 Millionen US-Dollar geschlagen werden, was für Erleichterung sorgte. Der Gewinn landete mit 1,42 US-Dollar pro Aktie ebenfalls deutlich über der Schätzung von 1,00 US-Dollar.

Ohne Bereinigungen lag der Nettoertrag bei 31,4 Millionen US-Dollar, was einem Ertrag von 0,33 US-Dollar pro Aktie entspricht. Damit konnte der Gewinn gegenüber dem Vorjahresquartal mehr als verzehnfacht werden. Das Unternehmen profitierte von einer verbesserten Unternehmensmarge.

Für das kommende Quartal rechnet Qorvo mit Erlösen in Höhe von 775 Millionen US-Dollar, was über den Analystenerwartungen von 763,23 Millionen US-Dollar liegt. Der Gewinn pro Aktie soll zwischen 0,50 und 0,75 US-Dollar liegen. Die Mitte der Prognosespanne liegt damit im Rahmen der Schätzungen von 0,62 US-Dollar. Noch wird das Unternehmen seine Gewinnkrise damit nicht beenden können, Anlass für Erleichterung ist jedoch gegeben, wie die Reaktion der Aktie zeigt.

Fazit: Günstige Bewertungen befürworten einen Kauf

Die Aktien der beiden Halbleiterunternehmen Seagate und Qorvo sind am Mittwoch nach besser als erwartet ausgefallenen Ergebnissen gefragt und legen kräftig zu. In beiden Fällen sind der Kurserholung jedoch deutliche Verluste vorangegangen, was im Trend der in diesem Jahr bislang schwachen Branche lag.

Mit Blick auf die Bewertungen notieren beide Papiere deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zu ihren historischen Mitteln notieren sie mit zum Teil deutlichen Abschlägen. Eine geradezu sensationelles Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis (PEG) bietet mit 0,1 Seagate. Wer eine günstig bewertete Ergänzung für sein Halbleiterportfolio sucht, kann hier zuschlagen – auch weil die Aktie eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent bietet.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion