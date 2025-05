JEFFERIES stuft AMS-Osram auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Franken belassen. Analyst Janardan Menon attestierte dem Chip-Hersteller eine steigende Profitabilität. Zudem beschleunige das Unternehmen die Rückführung der Verschuldung, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit könnten sich die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz verbessern./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 02:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 02:04 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,52 % und einem Kurs von 8,41EUR auf Tradegate (30. April 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: AMS-Osram

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,50

Kursziel alt: 9,50

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m