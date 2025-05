Doppelsieg bei TOP SERVICE Deutschland und Jobboersencheck (FOTO)

Paderborn (ots) - Zweifache Auszeichnung für Jobware: Die Online-Jobbörse

überzeugt sowohl beim Wettbewerb TOP SERVICE Deutschland als auch beim

Jobboersencheck von Profilo und beweist damit erneut ihre Spitzenposition.

Bereits zum dritten Mal belegt Jobware den ersten Platz bei TOP SERVICE

Deutschland. Im Jobboersencheck sichert sich Jobware sogar zum 15. Mal in Folge

den Titel als bester Generalist. Damit setzt Jobware weiterhin Maßstäbe im

B2B-Bereich und unterstreicht seine Vorreiterrolle im Recruiting-Markt.



Innovation trifft individuellen Service





"Seit fast drei Jahrzehnten unterstützen wir Unternehmen dabei, neue

Mitarbeitende zu gewinnen. Unsere anhaltende Erfolgsgeschichte beweist, dass wir

mit unserem Ansatz richtigliegen: persönliche Beratung, maßgeschneiderte

Lösungen und eine konsequente Weiterentwicklung unserer Services", erklärt Dr.

Wolfgang Achilles, Geschäftsführer von Jobware.



Ob durch neue technologische Lösungen oder durch gezielte Reaktionen auf

Marktveränderungen - Jobware bleibt in Bewegung. So erschließt das Unternehmen

etwa über die Campus-App UniNow (http://www.uninow.de) gezielt neue Wege, um

Studierende anzusprechen und Unternehmen den Zugang zu jungen Talenten zu

erleichtern.



"Unser Anspruch ist es, Recruiting nicht nur zu begleiten, sondern aktiv

weiterzudenken - mit persönlichem Service und smarten digitalen Lösungen."

- Dr. Wolfgang Achilles, Geschäftsführer von Jobware



Kundenfokus als Erfolgsfaktor



Die Ergebnisse der Wettbewerbe sprechen eine klare Sprache: Beim Ranking des

Profilo-Jobboersenchecks erreicht Jobware eine Kundenzufriedenheit von 5,65 von

7,00 Punkten sowie eine beeindruckende Weiterempfehlungsrate von 93 % . Ein:e

Kund:in lobt in der anonymen Umfrage: "Der sehr individuelle Service, die

schnelle Erledigung der Schaltungen sowie die gute Beratung überzeugen immer

wieder." Auch die Analyse der Schlüsselbereiche durch den Wettbewerb TOP SERVICE

Deutschland zeigt, dass der nachhaltige Erfolg auch am konsequenten Kundenfokus

liegt. Von der Produktentwicklung bis zur persönlichen Ansprechperson im Alltag

stehen die Bedürfnisse der Kund:innen bei Jobware im Mittelpunkt.



Ansporn für die Zukunft des Recruitings



"Die erneuten Auszeichnungen sind für uns ein starker Ansporn, unseren Weg mit

ebenso viel Leidenschaft weiterzugehen", betont Dr. Wolfgang Achilles. "Wir

freuen uns sehr über diese Bestätigung - und sehen sie zugleich als

Verpflichtung, unseren Service kontinuierlich weiterzuentwickeln. Denn nur wer

aktiv mitdenkt, mithilft und mitgestaltet, bleibt wirklich kundennah."



Jobware versteht sich als engagierter Partner an der Seite der HR - mit dem

klaren Ziel, Personalabteilungen spürbar zu entlasten. Dafür braucht es echtes

Verständnis für die täglichen Herausforderungen von Unternehmen: Zeitdruck,

Fachkräftemangel, wachsende Anforderungen an Employer Branding und Recruiting.



Zwei Auszeichnungen, ein klares Signal: Jobware ist der Möglichmacher für

nachhaltigen Recruiting-Erfolg.



Über Jobware



Jobware ist seit über 25 Jahren eine der führenden Online-Jobbörsen in

Deutschland und steht für passgenaue Stellenanzeigen und hochwertige

Bewerber:innenkontakte. Mit individuellen Lösungen für Unternehmen jeder Größe

sowie einem starken Partnernetzwerk bietet Jobware Recruiting-Erfolge mit

Qualität. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die Zufriedenheit von Kund:innen

und Bewerbenden gleichermaßen. Weitere Informationen unter:

https://www.jobware.de



