Überraschend starkes Ergebnis katapultiert DHL an Dax-Spitze

graueeminenz77 schrieb 12.02.25, 15:31

Ich habe DHL Group aufgestockt. Für mich (obwohl mittlerweile eine Vollversteigerung der Div. erfolgt) eine der sichersten DAX Papiere in puncto Dividende. Über 5,2% aktuell (1,85 Euro)reichen mir; und die sind m.E. bei 3 Euro Ergebnis je Anteil sehr sicher. Fazit: Basiswert und international aufgestellt, was mit Blick auf die Deutschland AG wichtig ist.