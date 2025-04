Konjunktur am Zittern BIP steigt – aber wie lange hält Europa Trumps Zoll-Wahnsinn durch? Die Wirtschaft der Eurozone hat im ersten Quartal 2025 überraschend an Fahrt gewonnen. Auch Deutschland verzeichnete mit einem Plus von 0,2 Prozent ein leichtes Wachstum. Dennoch bleiben die Sorgen groß.