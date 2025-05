MCI schließt Wissenschaftskooperation mit Yale University

--------------------------------------------------------------

Innsbruck (ots) - Internationales Partnerschaftsabkommen von MCI und YaleUniversity eröffnet wechselseitige Chancen für Forschung, Lehre undwissenschaftlichen AustauschErneut "good news" gibt es an der Unternehmerischen Hochschule® in Innsbruck zuvermelden: Vor kurzem konnte das legendäre internationale Netzwerk des MCI umeine überaus prestigeträchtige Hochschulpartnerschaft erweitert werden.Yale University, New Haven, CT, USADie im US-amerikanischen Bundesstaat Connecticut gelegene Hochschule gehört seitJahren zu den zehn besten Hochschulen der Welt (Quelle: Times Higher EducationRanking) und ist eine der acht Ivy-League-Universitäten der USA. DasPartnerschaftsabkommen zwischen Yale und MCI umfasst die wechselseitigeEntsendung von Forschenden, Lehrenden und Studierenden, eine intensivierteZusammenarbeit im Bereich von Marshall Plan Stipendien sowie des FulbrightProgramms und gemeinsame Vorhaben insbesondere im Bereich Medizin-, Gesundheits-& Sporttechnologie.An der Yale School of Medicine , Abteilung für Orthopädie, freut man sich überdie weitere akademische Zusammenarbeit mit dem MCI: "In den letzten drei Jahrenhatten wir das Vergnügen, MCI Masterstudierende sowie Marshall-Plan-Stipendiatenbei uns willkommen zu heißen. Dies fördert den Wissensaustausch und das Wachstumim Center for Engineering, Innovation and Design der School of Engineering sowiein der Rehabilitationseinheit des Yale New Haven Bridgeport Hospital, MilfordCampus. Wir sind begeistert von den Chancen, die diese Partnerschaft bietet, umInnovation und Exzellenz im Bereich der Orthopädie und des Ingenieurwesensvoranzutreiben."Susanne Lichtmannegger , Leiterin der International Relations am MCI, ist stolzauf das Erreichte: "Das MCI kann inzwischen bei den besten Adressen weltweitanklopfen und findet dort Anklang. Die Zusammenarbeit mit der Yale School ofMedicine mit enger Verbindung zur Yale School of Engineering bietet Lehrenden,Forschenden und Studierenden des MCI einmalige Möglichkeiten; gleichzeitigfreuen wir uns, hochkarätige Kollegen und Kolleginnen der Yale University inForschung und Lehre am MCI einzubinden und den wissenschaftlichen Austausch zuintensivieren."Yeongmi Kim , MCI Professorin für Medizintechnik, drückt ihre Begeisterung aus: