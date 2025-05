Die Flucht aus dem Dollar treibt die Preise hoch

Die US-Politik sorgt für Chaos im Welthandel

Die erratische Handelspolitik der US-Regierung unter Donald Trump bringt Chaos in den Welthandel. Egal, ob in Deutschland, Japan oder China: Mit Zöllen steht die Wirtschaft still und muss umdenken. Das wird die Märkte in den kommenden Monaten oder gar Jahren weiter belasten. DHL setzte Warensendungen unter 800 Euro Wert in die USA bereits aus. In Hong Kong wurde der Versand in die Staaten vom staatlichen Monopolisten eingestellt. Doch das ist nicht alles. Analysten sind sich einig, dass die Welt dem Dollar den Rücken zukehrt. Das machte sich in den vergangenen Wochen am Anleihenmarkt und beim US-Dollar bemerkbar. Wer in Tokyo, Frankfurt oder Barcelona ein Portfolio aus Bonds managt, sucht das weite. Denn hier drohen weitere Verluste. Immer weniger Institutionelle Investoren sind bereit, die Schulden der USA zu finanzieren. Und dabei sehen viele Experten das Ende der Schuldenorgie in Washington trotz des selbsternannten Kostenkillers Elon Musk noch lange nicht gekommen.

Der Flucht aus dem Dollarraum steht der Einstieg in Gold gegenüber. Viele Notenbanken erhöhen ihre Reserven in dem Edelmetall und reduzieren ihre Positionen in US-Anleihen. Das gilt auch für die größten Gläubiger China und Japan. Denn klar scheint: Über eine Inflationierung und die Zölle will Trump die hohen Schulden Amerikas loswerden. Am Ende muss dann vielleicht die eigene Notenbank Federal Reserve den US-Staatshaushalt finanzieren.

Unsicherheit unter Investoren

Das Umfeld könnte kaum besser für Gold und den Goldpreis sein. Die Gold-ETF erleben rekordhohe Zuflüsse. China hat in den vergangenen fünf Monaten seine Goldreserven erhöht. Gleichzeitig droht den USA eine steigende Inflation. Die Fed hat es selbst gesagt: Sie könnte vor der Wahl stehen, eine hohe Inflation zu bekämpfen oder eine Rezession zu verhindern. Laut dem letzten Fundmanager-Survey der Bank of America glauben inzwischen 60 Prozent der Fondsmanager an eine Rezession in den Vereinigten Staaten. Immer mehr gehen zudem von einer „harten Landung“ der US-Wirtschaft aus.