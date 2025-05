WARBURG RESEARCH stuft DHL Group auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei im ersten Quartal leicht gewachsen und habe die Konsensschätzung damit leicht übertroffen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Negativ sei aber, dass sich im Speditionsbereich das Ergebnis deutlich verschlechtert habe, was Cohrs auf höhere Betriebskosten und eine schwache Entwicklung im Landverkehr zurückführt./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 38,22EUR auf Tradegate (30. April 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m