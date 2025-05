Nestlé baut Agri-Photovoltaik-Anlage am Werksstandort Biessenhofen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Angrenzend an das Nestlé Nutrition Werk in

Biessenhofen hat Nestlé mit dem Bau einer Agri-Photovoltaik-Anlage begonnen.

Diese entsteht auf einer landwirtschaftlichen Fläche eines lokalen Landwirts,

die künftig auch für die Haltung von Kühen und Kälbern sowie die Heuerzeugung

genutzt werden soll. Mit dem über die PV-Anlage erzeugten Strom kann ein

relevanter Teil des Werksstromverbrauchs gedeckt werden. Die Solarpaneele dienen

zudem als Schattenspender und Unterstand für die Tiere.



Nestlé Deutschland will mit dem Bau einer Agri-Photovoltaik (Agri-PV) Anlage am

Werksstandort in Biessenhofen (Bayern) ein bedeutendes Zeichen in Sachen

Nachhaltigkeit und erneuerbarer Energie setzen. Dabei verbindet Nestlé die

Erzeugung von Solarstrom für die eigene Produktion mit einer Weide und

Schattenmöglichkeit für Tiere. Nach der Einrichtung der Baustelle wurden Mitte

März die ersten Pfosten für die Unterkonstruktion zur Befestigung der

Solarmodule im Boden eingebracht. Fertigstellung und Inbetriebnahme sind in der

zweiten Jahreshälfte 2025 geplant.





