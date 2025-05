Ohne Pressefreiheit keine Demokratie

Linz/Wien (ots) - Ohne Demokratie kein Frieden.



Am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit, rücken wir als

REICHLUNDPARTNER ein Thema in den Mittelpunkt, das weit über unsere Branche

hinaus Bedeutung hat: die freie, unabhängige Berichterstattung. Unabhängige

Medien geben jeder Botschaft Gewicht - das gilt nicht nur für Nachrichten,

sondern auch für Werbekampagnen und Unternehmenskommunikation. Als eine der

führenden Agenturgruppen Österreichs ist uns bewusst: Ohne freie Presse könnten

auch wir unsere Kreativität, unsere Ideen und unsere Arbeit nicht in einer

offenen, vielfältigen Gesellschaft entfalten.



Darüber hinaus ist Pressefreiheit das Fundament demokratischer Werte. Sie

schützt den Frieden, indem sie Transparenz schafft, den Diskurs fördert und

reflektiertes Denken unterstützt. Deshalb ist uns dieses Thema nicht nur jetzt

wichtig, sondern an jedem einzelnen Tag im Jahr. Wir danken allen, die sich

täglich für eine freie und unabhängige Medienlandschaft einsetzen - und sehen es

als unsere Verantwortung, dieses Gut zu fördern und bewusst zu unterstützen.



