Dax über 22.500 Punkte - Weiterer Weg nach oben steinig

Die tiefe Delle im Leitindex Anfang des Monats, die durch die US-Zollpolitik entstanden ist, wurde inzwischen komplett ausgebügelt. Am letzten Tag im April steht sogar ein Plus von 1,8 Prozent zu Buche. Seit Jahresbeginn hat sich ein Polster von etwas mehr als 13 Prozent angesammelt und auch das Rekordhoch vom März bei 23.476 Punkten rückt näher. Der Weg nach oben dürfte aber steinig sein, denn technisch gesehen lauert der nächste Widerstand bereits bei etwas über 22.570 Punkten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist auch am Mittwoch auf seinem Erholungspfad geblieben und legt damit den siebten Tag in Folge zu. Zur Mittagszeit stieg der deutsche Leitindex um 0,6 Prozent auf 22.563 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte um 0,6 Prozent auf 28.609 Zähler vor.

Unterstützung kommt an diesem Tag von der positiven Stimmung an den Überseebörsen und auch davon, dass die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zugestimmt haben. Ein negatives Ergebnis hätte womöglich Schockwellen durch die Märkte geschickt, wie Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sagte.

Ansonsten bewegten den deutschen Aktienmarkt vor allem Quartalsberichte, die zur Wochenmitte aber überwiegend von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe vorgelegt wurden.

Mit Zahlen stehen an diesem Tag im Dax DHL und Mercedes im Blick. Details zum unlängst vorgelegten vorläufigen Zahlenwerk kamen von VW .

Ein besser als erwartet ausgefallenes operatives Quartalsergebnis und bestätigte Jahresziele katapultierten die Aktie des Logistikunternehmens mit plus 3,0 Prozent an die Index-Spitze. Wegen eines schwachen Geschäfts in China hatte es Autobauer Mercedes-Benz zu Jahresbeginn weiter schwer und meldete daher erneut einen Gewinneinbruch. Zudem geht er wegen der US-Importzölle auf Autos in diesem Jahr von deutlichen Belastungen aus. Die Aktie büßte zuletzt 1,0 Prozent ein. VW bestätigte ebenfalls die eigenen Jahresprognosen, woraufhin die Aktie um 0,3 Prozent zulegte.

Zalando als Dax-Schlusslicht litten mit minus 3,5 Prozent unter einer Studie der US-Bank Morgan Stanley. Seit der US-Zollflut sei die Aktie per saldo gestiegen, obwohl die Risiken zugenommen hätten, kommentierte Analyst Luke Holbrook seine Abstufung der Aktie auf "Underweight".

Im MDax ging es für das Papier des Chipindustrie-Ausrüsters Aixtron um 7,1 Prozent an die Spitze. Vor allem der Auftragseingang kam gut an. Überzeugen konnte auch der Bausoftware-Spezialist Nemetschek , dessen Aktie um 1,7 Prozent stieg oder der Gabelstapler-Hersteller Kion , dessen Papier 1,5 Prozent gewannen. Nemetschek wurde von Analysten ein "solides Wachstum" attestiert. Kion überraschte trotz eines im Jahresvergleich rückläufigen Umsatzes und Ergebnisses positiv.

Am Index-Ende fanden sich unterdessen nach verfehlten Erwartungen an das erste Quartal die Anteile von Wacker Chemie mit minus 3,8 Prozent. Fuchs büßten 1,4 Prozent ein. Der Schmierstoffhersteller konnte mit seinem Zahlenwerk ebenfalls nicht überzeugen.

Im SDax waren Fielmann nach Favorit mit 9,1 Prozent und erklommen ein Halbjahreshoch. Die Optikerkette überzeugte mit ihrer Profitabilität ihrer im Europa-Geschäft.

Am Index-Ende fanden sich nach vorgelegten Zahlen und Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung die Anteile des Waferherstellers Siltronic mit minus 4,6 Prozent und LPKF Laser mit minus 5,1 Prozent.

Ex Dividende wird am Mittwoch Hochtief gehandelt./ck/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 53,06 auf Tradegate (30. April 2025, 12:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +11,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,66 %. Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Mrd.. AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,750EUR. Von den letzten 4 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -16,25 %/+67,50 % bedeutet.