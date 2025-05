Heckler & Koch entwickelt Drohnenabwehr

Kwerdenker schrieb 26.04.25, 15:02

Irgendwie fehlt es einzelnen Usern scheinbar noch immer an dem nötigen Grundverständnis davon, wie Kurse tatsächlich zustandekommen. Nach mehr als 40 Jahren als Marktbeobachter hat sich für mich immer wieder bestätigt: Der Kurs reflektiert weder die Fundamentals noch die öffentlich zugängliche Nachrichtenlage selbst, sondern er spiegelt die „Erwartungen“ potenter Marktteilnehmer wieder, welche sich naturgemäß auch aus Fundamentals und öffentlich zugänglichen News speisen, aber eben nicht nur! Und dies kann einen großen Unterschied ausmachen.



Bei RHM - und ich verweise mit Stolz darauf, dass ich seit mehr als 10 Jahren positiv überzeugt und hier investiert bin - gibt es zur Zeit Fundamentals, die einen Kurs von 600-800 rechtfertigen könnten, eine Nachrichtenlage, die auch 2.000€ rechtfertigen könnte und ein Marktpotential - insbesondere zunehmend internationaler Player - das auch mehr als 3.000€ als erreichbar erscheinen lässt. Irgendwo in diesem Spektrum bilden sich Kurse, jeden Tag aufs Neue.



Darüber zu streiten ist aber doch völlig sinnlos. Wer die Perspektive heute positiv sieht, hat die Chance in rund 5 Jahren 30 - 100% Gewinn zu machen. Ich finde das sehr beachtlich, stehe ich doch schon bei knapp 2.000% Gewinn, also ein Investment, das zur Mitnahme von Gewinnen längst schreit! Ich habe das in recht geringem Umfang auch in den letzten drei Jahren mehrmals getan, der Rest aber ist in Beton verankert. Wem das nicht genug ist, der mag auf andere Pferde setzen, aber er muss die RHM Aktie doch deshalb nicht schlechtreden. Wer das dennoch tut, macht sich in meinen Augen selbst eher lächerlich.