BARCLAYS stuft DWS auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 48 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Michael Sanderson passte seine Schätzungen am Dienstagabend an durchwachsene Quartalsergebnisse der Fondsgesellschaft an. Seine Ergebnisprognosen sinken um bis zu 4 Prozent./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 18:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 46,64EUR auf Tradegate (30. April 2025, 12:18 Uhr) gehandelt.