Dax hält sich im grünen Bereich - Berichtssaison rückt in den Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 22.565 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Post, die Deutsche Börse und die Deutsche Telekom, am Ende Zalando, die Commerzbank und Adidas.



"Aktuell befindet sich der Dax wieder auf dem Kursniveau von vor den US-Strafzollankündigungen und hat damit den kompletten Sachverhalt ausgepreist", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Marktteilnehmer scheinen fest davon auszugehen, dass sich die Einstellung der USA aufweichen und die EWU mit keinem blauen Auge davon kommen wird."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG! Short 25,45€ 0,23 × 10,17 Zum Produkt Long 20,01€ 2,06 × 9,79 Zum Produkt