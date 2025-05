DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VALEO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Valeo nach Quartalszahlen von 13 auf 11 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Autozulieferers seien etwas besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sehe er das Risiko eines eingetrübten Ausblicks aufgrund des Zollkonflikts und habe seine Prognosen für 2025 und die Folgejahre reduziert./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 08:00 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,98 % und einem Kurs von 8,58EUR auf Tradegate (30. April 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.