Leichte Entspannung bei den Spritpreisen

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise bei Diesel und Super sind nach dem Anstieg in der vergangenen Woche wieder gesunken. Super E10 verbilligt sich im bundesweiten Durchschnitt um 0,4 Cent auf jetzt 1,687 Euro, Diesel sogar um 1,1 Cent auf aktuell 1,572 Euro je Liter, teilte der ADAC am Mittwoch mit.Der Hauptgrund für die Entspannung am Kraftstoffmarkt ist demnach der sinkende Ölpreis, der sich von zuletzt 67 Euro auf rund 64 Euro je Barrel Rohöl (Sorte Brent) verbilligt hat. Der Euro-Dollar-Wechselkurs bewegt sich auf ähnlichem Niveau wie in der Vorwoche, gleichzeitig hält der Trend der verminderten Nachfrage in den USA an, und auch die Ölfördermenge der Erdöl produzierenden Länder wird weiter gesteigert.Alles zusammen bedingt, dass der Ölpreis nachgibt und Kraftstoff an den deutschen Tankstellen etwas günstiger zu haben ist. Nach Ansicht des ADAC ist der Spritpreis allerdings immer noch zu hoch, es gebe noch Potenzial nach unten.