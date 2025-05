LPKF schreibt weiter Verluste - Erste Fortschritte dank Sparprogramm

GARBSEN (dpa-AFX) - Nach einem verlustreichen Jahr ist der Laserspezialist LPKF auch im ersten Quartal in den roten Zahlen geblieben. Dank des eingeläuteten Sparprogramms fiel der Verlust in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr zwar geringer aus, doch an der Börse versetzten die Zahlen die Anleger in den Fluchtmodus. Konzernchef Klaus Fiedler hofft dank der Kostensenkungen auf einen weiteren Aufschwung in den kommenden Monaten: Für das zweite Quartal rechnet der Konzern laut Mitteilung vom Mittwoch - wenn es gut läuft - im Tagesgeschäft wieder mit schwarzen Zahlen. Die unsichere US-Zollpolitik sieht das LPKF-Management aber als Risiko.

Für die Aktie endete der Anfang April begonnene Aufschwung. Das im SDax notierte Papier büßte zuletzt am Index-Ende 6 Prozent ein bei 8,10 Euro, zeitweise war es noch etwas stärker zurückgefallen.