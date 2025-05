ROUNDUP 2 SPD sagt Ja zu Koalition - Klingbeil soll Vizekanzler werden Die SPD hat den Weg für eine schwarz-rote Koalition mit großer Mehrheit der Mitglieder frei gemacht und will mit Parteichef Lars Klingbeil an der Spitze in die neue Regierung einziehen. Der 47-Jährige soll Vizekanzler und Chef des wichtigen …