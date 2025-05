Deutsche Aircraft legt Grundstein für Flugzeugwerk am Airport Leipzig/Halle

LEIPZIG (dpa-AFX) - Am Flughafen Leipzig/Halle sollen künftig Regionalflugzeuge gebaut werden. Auf einem etwa acht Fußballfelder großen Gelände wurde der Grundstein für die Endmontagelinie des Regionalflugzeugs D328 Eco gelegt, wie der Flugzeughersteller Deutsche Aircraft mitteilte. Laut Plan soll der Bau Ende 2025 abgeschlossen sein, so dass die Endmontage 2026 anlaufen kann. Das erste Flugzeug soll 2027 übergeben werden. Die Investitionssumme beläuft sich nach Angaben des Unternehmens auf etwa 100 Millionen Euro.

Bis zu 48 Flugzeuge sollen jährlich produziert werden



Mit der neuen Endmontagelinie sollen bis zu 350 Jobs in der Region geschaffen und jährlich bis zu 48 Flugzeuge pro Jahr produziert werden. "Mit der Produktionslinie, für die wir heute den Grundstein legen, wird unser Airport zu einem Leuchtturm für den nachhaltigen Luftverkehr in Deutschland", sagte Götz Ahmelmann, Vorstandsvorsitzender der Mitteldeutsche Flughafen AG.

Kretschmer: Gut für den Wirtschaftsstandort



Neben der Endmontagelinie sollen auf dem Gelände ein Logistikzentrum, ein Inbetriebnahme-Hangar und ein Verwaltungsgebäude entstehen. Für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ist die Investition in Sachsen am Flughafen Leipzig/Halle ist ein starkes Signal und gut für den Wirtschaftsstandort. "Verbunden sind damit viele attraktive Arbeitsplätze und weitere Wertschöpfung in der Region. Gestärkt wird zugleich unsere gesamte Luft- und Raumfahrtbranche", betonte der CDU-Politiker./jan/DP/stw