Medizinische Behandlung der Endometriose mit einem progressiven Ansatz

Moderne medizinische Behandlungsmöglichkeiten für Endometriose gehörten zu den Hauptthemen des SEUD Congress (Society of Endometriosis and Uterine Disorders), der vom 24. bis 26. April in Prag stattfand, wo ein äußerst erfolgreiches Symposium mit Beteiligung führender internationaler Experten stattfand, das Hunderte von Teilnehmern anzog. Das Symposium wurde von Gedeon Richter unterstützt und umfasste Vorträge prominenter Fachleute, darunter der Vorsitzende, Professor Charles Chapron (FR), Dr. Harald Krentel (DE), Dr. Stavros Karampelas (BE) und Dr. Silvia Vannuccini (IT). Sie stellten die neuesten medizinischen Fortschritte vor und betonten die Bedeutung moderner, patientenzentrierter und personalisierter Ansätze für die Endometriosebehandlung.

Endometriose ist eine chronische, schmerzhafte Erkrankung , von der weltweit über 190 Millionen Frauen betroffen sind, mit einer ständig steigenden Prävalenzrate. Sie tritt auf, wenn Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutterhöhle wächst, was zu Entzündungen, Narbenbildung und erheblichen Schmerzen führt. Neben den körperlichen Beschwerden kann Endometriose die Fruchtbarkeit und die allgemeine Lebensqualität ernsthaft beeinträchtigen, so dass eine wirksame medizinische Behandlung von entscheidender Bedeutung ist. Leider müssen die betroffenen Frauen jedoch immer noch durchschnittlich 7-9 Jahre auf eine richtige Diagnose und eine anschließende Behandlung warten.