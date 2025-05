RBC belässt Iberdrola auf 'Sector Perform' - Ziel 14 Euro

Iberdrola übernimmt 100 % seiner US-Tochtergesellschaft Avangrid, nachdem es die Mehrheit der Aktionäre unterstützt hatDer Kauf für rund 2,3 Milliarden Euro bedeutet den Ausschluss von Avangrid vom Handel an der US-Börse.Die Tochtergesellschaft von Iberdrola, Avangrid, hat bekannt gegeben, dass ihre Aktionäre für die Annahme der Vereinbarung und des Fusionsplans gestimmt haben, wonach das spanische Energieunternehmen die verbleibenden 18,4 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Avangrid erwerben wird, die es derzeit nicht besitzt .Der vorgang , der bereits die Genehmigungen der Bundesaufsichtsbehörden (FERC) und Maine (letztere steht noch aus) erhalten hat, wird voraussichtlich noch vor Jahresende abgeschlossen, sobald die Genehmigung der New Yorker Aufsichtsbehörde vorliegt.Am 17. September stimmte die Maine Public Utilities Commission dafür, die Fusionstransaktion vorbehaltlich einer endgültigen schriftlichen Anordnung zu genehmigen. Dies folgt auf die Genehmigung und die jüngste positive Empfehlung der Federal Energy Regulatory Commission bezüglich der Fusion zweier großer unabhängiger Vertretungsfirmen.Die Transaktion wird es Iberdrola ermöglichen, nach mehr als 20 Jahren Präsenz im Land weiterhin stark in den Vereinigten Staaten zu wachsen. Vor etwa einem Jahrzehnt fusionierte Iberdrola seine nordamerikanische Tochtergesellschaft mit der börsennotierten UIL Holdings, wodurch Avangrid entstand, das seitdem an der amerikanischen Börse notiert ist.Dank des Unternehmenswachstums im letzten Jahrzehnt verfügt Avangrid heute über ein Vermögen von 46 Milliarden Dollar. Das Unternehmen versorgt eine Bevölkerung von 7 Millionen Menschen in den Bundesstaaten New York, Connecticut, Maine und Massachusetts mit Strom und verfügt in 24 Bundesstaaten über eine installierte Kapazität von 8.700 MW erneuerbarer Energie. Darüber hinaus sind 8.000 Mitarbeiter beschäftigt.Bis zum Ende des Jahrzehnts stehen Avangrid Wachstumschancen in Höhe von schätzungsweise 30 Milliarden Dollar in den Bereichen Übertragungs- und Verteilungsnetze (in New York, Connecticut, Maine und Massachusetts), Offshore-Windenergie (nach der jüngsten Vergabe des Parks New England 1) und Photovoltaik gegenüber und Erdwind (insbesondere beim Repowering).