Carwow sieht Zeichen der Entspannung, aber warnt vor Unsicherheiten

harry_limes schrieb 02.04.25, 09:30

Volvo Cars reports March sales

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/346356/volvo-cars-reports-march-sales



Ich persönlich finde die Zahlen mehr als ordentlich und hatte schlechtere Zahlen erwartet. Die geringeren Fahrzeugverkäufe gingen zu Lasten von XC40/EX40 und EX30 (wie zu erwarten). Positiv sind die höheren Verkaufszahlen beim XC60 und stabilen Zahlen beim XC90 und der ES90 kommt erst noch.



In March, the Volvo XC60 was the top-selling model with sales of 23,776 cars (2024: 22,402), followed by the XC40/EX40, with total sales of 18,629 cars (2024: 20,557) and the XC90 at 10,764 cars (2024: 10,826).